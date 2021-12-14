Esenyurt’ta yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.

Olay, 02.00 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 887 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yapılan kontrolde yaşları 1,3,7 ve 9 arasında değişen 4 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.