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Esenyurt’ta yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı

Esenyurt’ta bir lojistik firmasına ait depo da çıkan yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı. Adeta harabeye dönen fabrika drone ile havadan da görüntülendi.

Asayiş 06.08.2021, 17:36
Esenyurt’ta yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı

Esenyurt’ta bir lojistik firmasına ait depo da çıkan yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı. Adeta harabeye dönen fabrika drone ile havadan da görüntülendi.

Akşemsettin Mahallesi’nde saat 12.15 sıralarında bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıkmıştı. Çıkan yangına kent genelinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının dumanları kilometrece öteden de görülmüştü. İtfaiye ekiplerinin 5 saattir müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangın çıkan deponun son durumu ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, deponun harabeye döndüğü görüldü.
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