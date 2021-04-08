banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!

Esenyurt’ta tuvalet deliğine ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Esenyurt’ta 1 buçuk yaşındaki çocuğun ayağı tuvalet deliğine sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı çocuğun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 08.04.2021, 14:52
1
Esenyurt’ta tuvalet deliğine ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Esenyurt’ta 1 buçuk yaşındaki çocuğun ayağı tuvalet deliğine sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı çocuğun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 1 buçuk yaşındaki Muhammet isimli küçük çocuğun ayağı tuvalette kaydı. Ayağın tuvalet deliğine giren çocuğu kurtarmak için ailesi tarafından itfaiye çağrıldı. Minik çocuk Esenyurt İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. Çocuk annesinin kucağında tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan minik çocuğun yakını, “Durumu iyi. Oynarken düşmüş” dedi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
parçalı bulutlu