Esenyurt’ta ticari taksiye kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

Esenyurt’ta bir ticari taksi sürücüsüne kurşun yağdıran 4 şüpheliden biri yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesinde 28 Şubat günü meydana gelen olayda, kimlik bilgileri öğrenilemeyen 4 şahıs yol kenarında bir ticari taksi sürücüsünün kapısını açarak konuşmaya başlamış, bu sırada da başka bir ticari taksi sürücüsü Ö.S.’de şahıslara yanaşarak camını açmıştı. Daha sonra 4 şahıstan biri Ö.S.’nin kullandığı araca kurşun yağdırıp kaçmış, sürücü ise aracıyla özel bir hastaneye giderek yardım istemişti. Olayın ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların kimlik bilgilerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kimlik bilgisi belirlenen C.Ç. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.