Esenyurt’ta tekel bayiini soyan hırsızlar kamerada

Esenyurt’ta bir tekel bayiine giren hırsızlar, piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan tekel ürünlerini çalarak kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına kaydedilirken, rahat tavırlarla dikkat çeken pişkin hırsızların kendilerini izleyen öğrencilere de sigara verdiği öğrenildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde dün sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Çalıntı plakalı bir araçla tekel bayiine gelen hırsızlar dükkan camını kırıp içeriye girdikten sonra dakikalar içerisinde piyasa değeri yaklaşık 100 bin liraya olan sigara ve alkolleri çalıp araca yükledi. Bu sırada hırsızlar kendilerini izleyen öğrencilere de sigara verdi. Çevreden geçenlere de aldırmayan şüphelileri bir vatandaş evinden cep telefonu kamerası ile de kaydetti. Hırsızlar daha sonra kayıplara karışırken, kendisine haber verildikten sonra işyerine gelen dükkan sahibi Sertaç Altuntop, polisi aradı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

“Kendilerini izleyen öğrencilere de sigara vermişler”

Altuntop, kapıcının kendilerini aradığını ve dükkanda ses olduğunu söylediklerini ifade ederek, “Geldik kapı yarım açıktı camlar kırılmıştı. Dükkanda pahada ağır yükte hafif tüm ürünlerimizi almışlar. 70 ile 100 bin lira arasında bir ürün çalınmış daha tam hesaplayamadık. Kepengi açmışlar 7 kişi gelmişler. Burada öğrenciler de kendilerini izliyor. Kendilerini izleyen öğrencilere de sigara vermişler. Şikayetçi olduk” dedi. Ayrıca dükkan sahibi Sertaç Altuntop alarm sisteminin çalıştığı halde alarmın çalmadığını konuyla ilgili davacı olacağını ifade etti.

Çalınma anı cep telefonu kamerasında

Yaşanan anlar da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin hafif ticari bir araca çaldıkları malzemeleri yüklemeleri yer aldı.