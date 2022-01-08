Esenyurt’ta sürücüsü uyurken tırın kasasındaki lastikleri çaldılar

Esenyurt’ta şoförü araç içerisinde uyurken tır kasasından piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan lastikleri çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Akçaburgaz Mahallesi’nde dün sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. Bir kamyonetle lastikçi dükkanına gelen hırsızlık şüphelileri dükkanın önündeki mühürlü tır kasası içinde bulunan piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan lastikleri plakası kamyonetle çaldı. Hırsızlık şüphelileri lastikleri çalıp kamyonete yüklerken TIR şoförünün araç içinde uyuduğu öğrenildi. Olayı gören bir vatandaşın ise şahıslar kaçarken görüp TIR sürücüsüne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışmalara başladı.

Yaşanan anları anlatan dükkan işletmecilerinden Metin Yeni, "Sabah saatlerine kamyonetle yanaşıyorlar ve tırdaki mührü kırıyorlar. Şoförde o sırada arabada yatıyor. Lastikleri yüklüyorlar kamyonete 3 kişi. O sırada durakta işe gitmek için bekleyen bir vatandaş olayı görüyor tırcının camına vuruyor durumu anlatıyor. tır şoförü iniyor inene kadar zaten kaçıyorlar. 200 bin liralık zararımız var” dedi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hırsızların kamyonetle gelişleri, TIR kasasında lastikleri çalıp kaçmaları yer aldı.