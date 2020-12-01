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Esenyurt’ta şüpheliyi kovalayan polis, iş yerinin duvarına çarptı

Esenyurt’ta hırsızlık şüphelilerini kovalayan polis ekipleri bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 01.12.2020, 13:58
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Esenyurt’ta şüpheliyi kovalayan polis, iş yerinin duvarına çarptı
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Esenyurt’ta hırsızlık şüphelilerini kovalayan polis ekipleri bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, polis ekipleri hırsızlık şüphelisi 3 kişiyi kovalamaya başladı. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan şüpheliler yaya şekilde kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yaya ve ekip otolarıyla kovalamaya başladı. Ekiplerin bir süre takip ettiği şahıslar bir cadde üzerindeki bir iş yerine girdi. İş yerine doğru yönelen polis ekiplerinin otomobili frene rağmen kayarak iş yerinin duvarına çarptı. Kaza nedeniyle iş yerinin duvarı kısmen yıkıldı. Otomobilde maddi hasarın meydana geldiği olayda şans eseri yaralanan olmazken, bir şüpheli silahıyla beraber yakalanarak gözaltına alındı.
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