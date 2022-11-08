Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı çatışma anları kamerada

Esenyurt’ta aile arasında bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Vurulan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Güpegündüz yaşanan çatışma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre ,iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Sokak ortasında ellerinde sopalarla kavga eden taraflardan biri silahla ateş etti. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken,3 kişi vurularak yere düşerken ateş eden şahıslar kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırılırken bir kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan o dehşet verici anlar çevredeki bir güvenlik kamerasıyla görüntülenirken yaralı vatandaşların kanlar içinde hastane aciline götürüldüğü anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çatışma anı kamerada

Yaşanan çatışma anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şahısların ellerinde beyzbol sopaları ile birbirlerine saldırdıkları sırada taraflardan bir kısmının silahla ateş etmesi sonucu şahısların vurularak yere düştüğü, çevredeki vatandaşların ise güçlükle müdahale ettiği görüldü.