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Esenyurt’ta silahlı kavgaya karışan duraklar kaldırıldı

TAKSİ DURAĞI İÇİNDEN DÖNER BIÇAĞI ÇIKTI

Asayiş 30.09.2020, 12:08
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Esenyurt’ta silahlı kavgaya karışan duraklar kaldırıldı

Esenyurt’ta meydana gelen ve üç taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışma sonrası mühürlenen dört taksi durağı, zabıta ekiplerince kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta Esenyurt Meydanı’nda taksiciler arasında silahlı çatışma yaşanmış ve 3 taksi sürücüsü hayatını kaybetmişti. Uzun zamandır süregelen taksi durakları arasındaki husumet ve yolcu kavgasının olaya neden olduğu öğrenilmişti. Olayla bağlantılı bulunan 4 taksi durağı tespit edilmiş bu taksi durakları Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından mühürlenmişti.

Bu sabah ise o taksi durakları hakkında yeni gelişme yaşandı. 4 taksi durağı için yıkım kararı alındı. Sabah saatlerinde taksi durakları önüne gelen zabıta ekipleri, polis eşliğinde kimi taksi durağını yerinden kaldırdı kimini ise yıktı. Yıkım öncesi içleri boşaltılan taksi durakları içinden ise çok sayıda kesici ve delici aletler bulundu. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı taksi duraklarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri yıkım işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

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