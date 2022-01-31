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Esenyurt’ta silahla yaralanma olayında şoke eden görüntü
Esenyurt’ta sokak ortasında bir genci silahla vuran şahıs, daha sonra yerde yaralı olarak yatan adamın videosunu çektiği ortaya çıktı.
Asayiş 31.01.2022, 17:14
Esenyurt’ta sokak ortasında bir genci silahla vuran şahıs, daha sonra yerde yaralı olarak yatan adamın videosunu çektiği ortaya çıktı.
Olay öğlen saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi’nde yaşanmıştı. Bir şahıs tanımadığını ileri sürdüğü bir başka adam tarafından sokak ortasında silahla ayağından vurulmuştu. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken polisin şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
Silahla vurup yerde videosunu çekti
Olaydan sonra adamı bacağından vuran şahsın yerde yaralı haldeyken videosunu çektiği ortaya çıktı. Olayın nedeni araştırılıyor.