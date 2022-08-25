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Esenyurt’ta şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanıyor. Bölgeye gönderilen ekipler su tahliye çalışmaları yapıyor.
Esenyurt’ta şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanıyor. Bölgeye gönderilen ekipler su tahliye çalışmaları yapıyor.
Asayiş 25.08.2022, 09:24
Esenyurt’ta şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanıyor. Bölgeye gönderilen ekipler su tahliye çalışmaları yapıyor.
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|2
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|14. Altınordu
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|1
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|1
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|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
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|7
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|5
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|4
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|3
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|3
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|3
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|3
|1
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|3
|0
|Takımlar
|O
|P
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|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
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|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
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|3
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|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
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|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
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|2
|1
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|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
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