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Esenyurt’ta selin hasarı ağarınca ortaya çıktı

Esenyurt’ta şiddetli yağış sonrası taşan dere nedeniyle birçok ev ve iş yerlerini basan dere nedeniyle yaşanan hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Asayiş 10.07.2022, 07:23
Esenyurt’ta selin hasarı ağarınca ortaya çıktı

Esenyurt’ta şiddetli yağış sonrası taşan dere nedeniyle birçok ev ve iş yerlerini basan dere nedeniyle yaşanan hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Esenyurt’ta gece saatlerinde bastıran yağmur sonrası derenin taşmasıyla nedeniye Pınar ve Yeşilkent Mahallesi’nde birçok ev ve işyerlerini su bastı. Baskının verdiği hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Vatandaşlar ve ekipler yaşanan hasarı tespit ve onarım için çalışmalarını devam ettirirken birçok yer ise kullanılamaz hale geldi. Bodrum ve giriş kattaki işyeri ve evler suya gömüldü.

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