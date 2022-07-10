Esenyurt’ta selin bastığı yerlerde tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor

İstanbul Esenyurt’ta dün gece şiddetli yağış sonrası sel suları altında kalan iş yerlerinde, evlerde ve sokaklardaki temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Esenyurt’ta gece boyu etkili olan sağanak vatandaşların hayatını olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde sele neden oldu. Derenin taşması nedeniyle Pınar Mahallesi’nde bazı evler, iş yerleri ve bir camiyi su bastı. Günün ağarmasıyla birlikte itfaiye ve belediye ekipleri, zeminin altında kalan noktalarda biriken suları vidanjörlerle çekiyor. Sel suları sebebiyle oluşan çamur birikintileri iş makineleri ve küreklerle temizleniyor. Olay yerine gelen ekipler hasar tespit çalışmaları yapıyor.

İşyeri su altında kalan Abdurrahman Kaya, “Biz hava tahmin raporlarına uyarak iki sene önceki durumları göz önüne alarak tedbirlerimizi almaya başlamıştık. Gece olay yerine geldik, arkadaşlarımız malzemeleri kurtarmaya çalıştı. Belli bir süre sonra su seviyesi yükseldiği için onları da kurtaramadık. 112 Acil Servis’i acil müdahale etmesi için aradık. Bizim derneğimiz dere kenarında, dere taştığı zaman maalesef bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Buraya geldiğimizde bazı vatandaşlar ellerinde valizlerle kendilerini kurtarmaya çalışıyorlardı. Evleri boşaltmaya çalışıyordu, belediye ekipleri de anons yapıyordu” diye konuştu.