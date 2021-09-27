banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'a 4 gün sürecek yağış geliyor
İstanbul'a 4 gün sürecek yağış geliyor
Market zincirinin fiyat oyunu böyle ifşa edildi!
Market zincirinin fiyat oyunu böyle ifşa edildi!
TOGG’dan heyecanlandırıcı paylaşım
TOGG’dan heyecanlandırıcı paylaşım
Açıklandı: TEKNOFEST seneye Samsun'da ve...
Açıklandı: TEKNOFEST seneye Samsun'da ve...

Esenyurt’ta rehine kurtarma operasyonu: 13 Pakistanlı kurtarıldı

Esenyurt’ta kaçırılarak fidye istenen Pakistanlı şahsı kurtarmak için operasyon düzenleyen polis, evdeki Pakistan uyruklu 13 rehineyi de kurtardı.

Asayiş 27.09.2021, 18:20
Esenyurt’ta rehine kurtarma operasyonu: 13 Pakistanlı kurtarıldı

Esenyurt’ta kaçırılarak fidye istenen Pakistanlı şahsı kurtarmak için operasyon düzenleyen polis, evdeki Pakistan uyruklu 13 rehineyi de kurtardı.

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde M.B.A. isimli Pakistan uyruklu şahsın kaçırılması ve fidye istenilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, Balıkyolu Mahallesi’ndeki bir adreste çok sayıda yabancı uyruklu şahsın tutulduğunu tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler aralarında M.B.A’nın da bulunduğu 13 Pakistanlıyı kurtarırken, adreste bulunan M.T. ve M.R. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan 13 Pakistanlı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.T. ve M.R. isimli şüpheliler ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. İstanbulspor 6 7
13. Samsunspor 5 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0