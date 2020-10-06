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Esenyurt’ta pompalı dehşeti: 2 yaralı

ESENYURT’TA İKİ GRUP ARASINDA BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİ ÇEVREYE RASTGELE ATEŞ AÇTI, O SIRADA FIRINDA ÇALIŞMAKTA OLAN BİR KADIN VE ÇOCUK SAÇMALARIN İSABET ETMESİ SONUCU YARALANDI. O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINCA AN BE AN KAYDEDİLDİ.

Asayiş 06.10.2020, 10:06
Esenyurt’ta pompalı dehşeti: 2 yaralı

Esenyurt’ta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi çevreye rastgele ateş açtı, o sırada fırında çalışmakta olan bir kadın ve çocuk saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Caddesinde yaşandı. Cadde üzerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşayan iki grup kısa sürede kavga etmeye başladı. Taraflardan biri pompalı tüfeğimi çıkartarak rastgele çevreye ateş etti. Saçmalardan bir kısmı çevrede bulunan dükkanlara isabet ederken, bir kısmı da cadde üzerindeki bir ekmek fırını çalışanları 15 yaşındaki İsmail B. ile bir kadına isabet etti.

Silah sesini duyan vatandaşlar korkuyla sağa sola kaçıştı

Şahsın rast gele ateş etmeye başlamasıyla birlikte cadde üzerinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşayarak sağa sola doğru kaçıştı. O sırada park halinde olan araçtaki yaşlı bir kadının korkuyla kendini otomobilden atarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Fırın çalışanı kadın, olayın sıcaklığıyla yaralandığını hissetmedi

Pompalıdan çıkan saçmalar çevrede bulunan dükkanlara isabet ederken, bu sırada fırında çalışan 15 yaşındaki İsmail B. ile yine fırın çalışan bir kadın yaralandı. Olay sonrası şüpheli şahıs kaçarak kayıplara karışırken, vatandaşlar yaralı gençle ilgilendi. Fırın çalışanı kadın olayın sıcaklığıyla yaralandığı anlamazken, çevrede bulunan vatandaşların dikkati sonrasında kadının yaralandığı anlaşıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“Kardeşim üstünü giymişti eve gidiyordu. birden içeriye girdi. Vuruldum dedi”

Fırında çalışan başka biri ise kardeşinin vurulduğu olayı anlatarak, “6-7 kişi kamyonetle gelerek birbirlerine bağırıyorlardı, bizde sıradan birbirlerine bağırıyorlar zannettik, aldırmadık. İçeride çalışıyorduk kardeşim o zaman üstünü giymişti eve gidiyordu. Birbirlerine sıktılar, buradaydı birden içeriye girdi. Vuruldum, burama saçma geldi dedi. İki yaralı var, fırında çalışıyorlar” dedi.

Yaşanan dehşet anları fırının güvenlik kamerasına yansıdı

Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, olayın yaşandığı anlar fırının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, birkaç vatandaşın fırından alışveriş yaptığı sırada yolun karşısında kavga çıktığı ve ateş edildiği daha sonra ise vatandaşların kaçıştığı, daha sonra ise vatandaşların toplandığı görülüyor.

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