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Esenyurt’ta polis merkezindeki ölüme ilişkin davada tutuklu polis memuru sanık tahliye edildi

Esenyurt’ta polis merkezinde bir şirketin güvenlik müdürü Birol Yıldırım’ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme ara kararında tutuklu polis memuru sanığın tahliyesine karar verdi.

Asayiş 25.04.2022, 12:59
Esenyurt’ta polis merkezindeki ölüme ilişkin davada tutuklu polis memuru sanık tahliye edildi

Esenyurt’ta polis merkezinde bir şirketin güvenlik müdürü Birol Yıldırım’ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme ara kararında tutuklu polis memuru sanığın tahliyesine karar verdi.

Esenyurt’ta 6 Haziran 2021’de bir şirketin güvenlik müdürü Birol Yıldırım (42) gözaltına alınan çalışanlarının arkasından gittiği polis merkezinde hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, aralarında komiser yardımcısının da olduğu 12 polis hakkında 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Olaya ilişkin davanın duruşmasının görülmesine devam edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık polis İsmail A.S. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya, bir kısım tutuksuz sanık ile müştekiler ve tarafların avukatları da katıldı. Duruşma salonunun fiziki şartları ve Covid-19 pandemisi nedeniyle duruşmaya basın mensupları ile izleyici alınmadı.

Mahkeme alınan tanık beyanlarının ardından ara kararını açıkladı.

Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı İsmail A.S.’nin delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, atılı suçun değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirilen süreyi gözeterek tahliyesine karar verdi. Üye hakimlerden biri ise karara muhalefet şerhi koyarak, sanığın tutuklu yargılanması gerektiğini belirtti. Duruşma, dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 5 Haziran’da Birol Yıldırım’ın güvenlik amiri olarak görev yaptığı Esenyurt’taki bir sitede, site esnafı ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktığı, güvenlik görevlileri Barış Uysal ve Alihan Uysal’ın polisler tarafından ifadeleri alınmak üzere Esenyurt Polis Merkez Amirliği’ne getirildikleri anlatılmıştı. İddianamede Birol Yıldırım’ın güvenlik görevlileri hakkında bilgi almak için polis merkezine gittiği açıklanmıştı. Karakol önünde site esnafı ile tartışan Yıldırım’ın binaya alınmak istenirken direndiği ve bir süre sonra karakolun mutfak kısmına alındığı da iddianamede belirtilmişti. Hazırlanan iddianamede beyanlarına yer verilen güvenlik görevlileri Barış Uysal ve Alihan Uysal, mutfakta olduklarını, polis memurlarının Birol Yıldırım’ı darp ettiğini ve Yıldırım’ın bu esnada "Ben kalp hastasıyım kalbimde stent var" dediği halde polislerin darp etmeye devam ettiğini anlatmıştı. Öte yandan güvenlik görevlileri, kendilerinin ve Birol Yıldırım’ın su ile ıslatıldığını da iddia etmişti. Birol Yıldırım 6 Haziran günü tutulduğu mutfakta fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporda Yıldırım’da ölüm meydana getirir travmatik bulgu tespit edilemediğini, ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğunu belirtmişti. Polisler ise ifadesinde ölüme sebebiyet verecek herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını savunmuşlardı. İddianamede, komiser yardımcısı İsmail A.S.’nin vücuduna acı verecek nitelikte darp eyleminde bulunarak, Yıldırım’ın ölmesinde kusurlu bulunduğu yönünde şüphe oluştuğu aktarılmıştı. Komiser yardımcısı İsmail A.S. ve diğer polisler İsmail G., Muhammet Ş., Muhammed K., Bilal K. ve Erdoğan K.’nin ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 12’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Diğer 6 kişinin ise ‘kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfusu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama’ suçundan 4 yıl 6’şar aya kadar hapsi istenmişti. Dava Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanırken, görevsizlik ile Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

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