Esenyurt’ta plastik ham madde imalatı yapan fabrikada yangın çıktı
ESENYURT’TA PLASTİK HAM MADDE İMALATI YAPAN BİR FABRİKADA GECE SAATLERİNDE YANGIN ÇIKTI. OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLİRKEN, YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI. OLAY, SAAT 03:00 SIRALARINDA ESENYURT SELAHATTİN EYYUBİ MAHALLESİ 1587.SOKAK’TA BULUNAN BİR FABRİKADA MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, PLASTİK HAM MADDE İMALATI YAPILAN FABRİKADA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE YANGIN ÇIKTI. FABRİKADA BULUNAN BEKÇİ BİR ANDA ALEVLERİN YÜKSELDİĞİNİ GÖRÜNCE KORKU VE PANİKLE İTFAİYEYE HABER VERDİ. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİNİN MÜDAHALESİYLE ALEVLER İÇERİSİNDE KALAN FABRİKADAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI. YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNİ HENÜZ BİLMEDİKLERİNİ İFADE EDEN FABRİKA SAHİBİ SEMİH AHMET, ‘’YANGININ SEBEBİNİ BİLMİYORUM, ELEKTRİK KONTAĞI FALAN DİYORLAR. İÇERİDE İKİ KİŞİ VARDI AMA MAKİNELER KAPALI VE ÇALIŞMIYORDU. BANA DA HABER VERDİLER BEN DE GELDİM. DAHA ÖNCE DE UFAK BİR YANGIN ÇIKMIŞTI ZATEN. ‘’ DİYE KONUŞTU.
Esenyurt’ta plastik ham madde imalatı yapan bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı
Olay, saat 03:00 sıralarında Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1587.Sokak’ta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik ham madde imalatı yapılan fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikada bulunan bekçi bir anda alevlerin yükseldiğini görünce korku ve panikle itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler içerisinde kalan fabrikadaki yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebini henüz bilmediklerini ifade eden fabrika sahibi Semih Ahmet,
‘’Yangının sebebini bilmiyorum, elektrik kontağı falan diyorlar. İçeride iki kişi vardı ama makineler kapalı ve çalışmıyordu. Bana da haber verdiler ben de geldim. Daha önce de ufak bir yangın çıkmıştı zaten. ‘’ diye konuştu.
|İmsak
|04:46
|Güneş
|06:18
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:20
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25