Esenyurt’ta park halindeki otomobili çalan şahıs yakalandı

Esenyurt’ta bir sitede park halindeki otomobili çalan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yakalanırken hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt’ta bulunan bir sitede, park halindeki otomobilin çalınması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde sitedeki güvenlik kameralarını detaylıca inceleyen ekipler, hırsızın kimlik bilgilerini tespit etti. Ö.G.F. ‘ye ait otomobili çalan S. A. isimli hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada 11 suç kaydı olduğu öğrenilirken, S. A. isimli hırsız emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı kamerada

Bir site içinde park halindeki otomobili rahat tavırlar sergileyerek çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, hırsızın bir binadan çıkarak otomobile doğru hareket ettiği ardından kapıyı açarak otomobile binip olay yerinden uzaklaştığı görüldü.