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Esenyurt’ta park halindeki İETT otobüsü alev topuna döndü

Esenyurt’ta park halinde bulunan otobüs alev topuna döndü. İETT garajında sefere çıkmak için bekleyen otobüsün motor kısmında yangın çıkarken, araç kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Çevrede bulunan diğer araçlara da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda 3 otobüs hasar gördü. Otobüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 06.02.2022, 12:01
Esenyurt’ta park halindeki İETT otobüsü alev topuna döndü

Esenyurt’ta park halinde bulunan otobüs alev topuna döndü. İETT garajında sefere çıkmak için bekleyen otobüsün motor kısmında yangın çıkarken, araç kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Çevrede bulunan diğer araçlara da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda 3 otobüs hasar gördü. Otobüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 10.45 sıralarında Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre İETT’ye bağlı bulunan bir garajda, park halinde bulunan 34 SE 7281 plakalı otobüs yanmaya başladı. Kıraç - Avcılar otobüs seferini yapan yaptığı öğrenilen 429 numaralı aracın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bütün aracı küle çevirdi. Çevrede bulunan başka bir otobüs ile binek araca da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürüde söndürüldü. Olayda toplamda üç araç hasar gördü. Alev alev yanan otobüsün o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Otobüs üç dakika içinde yandı”

Yaşanan yangını anlatan Harun Ocak, “Araçlarımız durakta park halinde bulunuyordu. Biz de içeride oturuyorduk. O sırada araçlardan birinin yandığını gördük, hemen müdahale etmeye çalıştık. Alevler gitgide çoğaldı ve bizim yangın tüplerimiz yetmedi. Yandaki araçlara da sıçradı yangın. Araçların camlarını kırarak kurtardık. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Bir tek araçlarımız hasar gördü” dedi.

Olayı gören başka bir otobüs şoförü ise, “Olay üç dakika içerisinde gerçekleşti. Motor kısmında yanma başladı. Ben şase yaptığını ve yangının o sebeple başladığını düşünüyorum. Garajda bulunan başka iki araca daha sıçradı yangın. Allah beterinden saklasın. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı” dedi.

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