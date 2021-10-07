Esenyurt’ta marangozda çıkan yangın paniğe neden oldu

Esenyurt’ta bir sanayi sitesinin içinde bulunan marangozhanenin talaş deposunda çıkan yangında, 1 işçi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Esenyurt Fatih Sanayi Sitesi’nin içinde bulunan marangozhanenin talaş deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, depodan yükselen dumanları gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, depoda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangında marangozhanede hasar meydana gelirken, 1 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.