banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı

Esenyurt’ta manava arabanın dalma anı güvenlik kamerasında

Esenyurt’ta sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği araba manava daldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda manavda alışveriş yapan 2 kadın yaralandı.

Asayiş 02.04.2021, 14:18
2
Esenyurt’ta manava arabanın dalma anı güvenlik kamerasında

Esenyurt’ta sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği araba manava daldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda manavda alışveriş yapan 2 kadın yaralandı.

Olay, Talatapaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldaki çöp konteynerlerine çarpıp manava daldı. Olay sırasında manan önünde duran 2 kişi yaralanırken ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışmalara başladı.

Olay sırasında orada bulunan manav çalışanı Lezgi Çiçek yaşananları anlatarak, “Tezgahlarımızı açarken araç 120-130 km hızda mahalle arasında manavın içine girdi. O sıralarda bir bayan vardı yaralandı, diğer arkadaşta yaralandı. Bizim hem maddi hem manevi hasarımız var” dedi.

Yaşanan kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, aracın hızla gelerek manava dalması ve vatandaşlar yer aldı.
Yorumlar (0)
12°
açık