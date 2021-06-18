banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Berat Albayrak ortaya çıktı!
Berat Albayrak ortaya çıktı!

Esenyurt’ta manav sahibini ‘soğan’ ile dövdüler

Esenyurt’ta 3 kişi manav dükkanı sahibini tekme tokat dövdü. Yabancı uyruklu şahsıların tezgahtaki soğanları alarak dükkan sahibine vurduğu anlar kameralara yansıdı.

Asayiş 18.06.2021, 11:27
Esenyurt’ta manav sahibini ‘soğan’ ile dövdüler

Esenyurt’ta 3 kişi manav dükkanı sahibini tekme tokat dövdü. Yabancı uyruklu şahsıların tezgahtaki soğanları alarak dükkan sahibine vurduğu anlar kameralara yansıdı.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi’nde bulunan bir manav dükkanı önünde önceki gün yaşandı. 3 yabancı uyruklu şahıs, aralarında anlaşmazlık bulunan manav dükkanı sahibine saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların birbirine tezgahtan aldıkları soğanla vurma anları da yer aldı. Olay vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Şahıslar birbirinden şikayetçi olmadı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
parçalı bulutlu
banner493