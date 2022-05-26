Esenyurt’ta lüks siteye düzenlenen baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü tarafından 74 kişilik çeteye düzenlenen operasyon kapsamında lüks siteye yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Büyükçekmece Adliyesi Örgütlü Suçlar Bürosu ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü kurmak, yönetmek, yağma, gasp, yaralama, uyuşturucu ticareti ve zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen örgütlere yönelik yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Operasyon İstanbul genelinde birçok ilçede onlarca adrese eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Operasyon kapsamında Esenyurt’ta belirlenen ve bir süre takip edilen Eda K. isimli şüphelinin evine baskın yapıldı. Yapılan baskın sonrası evde yapılan aramalarda; kubar, metamfetamin, afyonsakızı, esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç üstü Yakalanan şüpheli Eda K. gözaltına alındı.