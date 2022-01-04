banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Beşiktaş’tan mahkeme kararına yönelik açıklama
Beşiktaş’tan mahkeme kararına yönelik açıklama
Uzmanından “TL” öngörüsü
Uzmanından “TL” öngörüsü
Fatih Terim: “En üst gayretle çalışmaya devam edeceğim”
Fatih Terim: “En üst gayretle çalışmaya devam edeceğim”
Altında yükseliş sürüyor!
Altında yükseliş sürüyor!

Esenyurt’ta lüks sitede kayyum krizi vatandaşı canından bezdirdi

Esenyurt’ta bulunan 886 dairelik lüks bir sitede aylardır süren yönetici krizi, site sakinlerini canından bezdirdi. Önceden görevde bulunan ve yolsuzluk yaptığı iddia edilen yönetimi mahkemeye veren site sakinleri, bu sefer de kayyum yönetici şoku yaşadı. Aylardır süren yönetici krizine dikkat çekmek için toplanan site sakinleri “Sitene sahip çık” sloganları ile duruma tepki gösterdi.

Asayiş 04.01.2022, 18:04
Esenyurt’ta lüks sitede kayyum krizi vatandaşı canından bezdirdi

Esenyurt’ta bulunan 886 dairelik lüks bir sitede aylardır süren yönetici krizi, site sakinlerini canından bezdirdi. Önceden görevde bulunan ve yolsuzluk yaptığı iddia edilen yönetimi mahkemeye veren site sakinleri, bu sefer de kayyum yönetici şoku yaşadı. Aylardır süren yönetici krizine dikkat çekmek için toplanan site sakinleri “Sitene sahip çık” sloganları ile duruma tepki gösterdi.

İddialara göre, Esenyurt Akevler Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede, yıllardır devam eden yönetici krizi site sakinlerini canından bezdirdi. 2018 yılında 2 yıllığına seçilen eski site yönetiminin görev süresi dolmasına rağmen görevi bırakmamasına site sakinleri karşı çıktı. Durumu mahkemeye taşıyan site sakinleri, dava sonucunda yeni bir şokla karşılaştı. Mahkeme, site yönetimine en az 6 ay yönetici olmak şartıyla kayyum atadı. Geçen 6 aylık sürenin ardından yeniden seçime giden site sakinleri, bu seferde kayyum yöneticinin “Geçersiz seçim” tepkisi ile karşılıktı. Yaşanan tüm bu durumlara tepkisini göstermek isteyen kat malikleri, site önünde toplanarak yönetimi protesto etti.

“3 milyon 800 bin TL kayıp”

Sitede yaşanan durumu anlatan Hasan Özyurt, “Ben bu sitenin seçilmiş başkanıyım. Sitenin eski yönetimi yolsuzluk yaptığı için kayyum atandı ve şu anda benim seçilmiş olmama rağmen görevden ayrılmıyor. Ben 53 yaşındayım bu zamana kadar hiç adliyeye yolum düşmemişti ama bu yönetim beni adliyelere düşürdü. Eski yönetimi mahkemeye verdik, yolsuzluğunu kanıtladık. Sonrasında mahkeme siteye kayyum atadı. Kayyum 6 aylık görev süresini doldurdu ve biz ertesi gün seçim yaptık. Ben bu seçimde 468 oy ile seçildim. Benim büyük çoğunluğun oyunu alarak seçilmeme rağmen mahkemenin atadığı kayyum koltuğunu bırakmıyor. Bu koltuktan kendine rant elde ediyor. Ben Cumhurbaşkanımızdan ve İçişleri Bakanımızdan yardım bekliyorum. Bu sitede 866 daire var ve yeni yönetim her fırsatta para topluyor. Zaten 3 milyon 800 bin TL gibi bir para kayıp, kayyum yöneticide sanki bunun üstünü örtmeye çalışıyor” dedi.

“Bizden çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını alıyorlar”

Kendilerinden aidat haricinde yüzlerce lira ek para toplandığını ifade eden Samet Baysungur, “İnanılmaz büyüklükte bir para vurgunu yaşandı. Biz her ay 430 TL aidat ödüyoruz ama bunun yönetim bizden yüzlerce lira daha para topluyor. Yok asansör bakım parası, yok su sayacı parası gibi. Ben yapacakları işleme baktığımda ise bizden istenen paranın çok altında bir maliyeti var. Yani bizden çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını alıyorlar. 3, 4 milyon TL paramızı buhar ettiler” diye konuştu.

Yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları hakkında konuşan Türkiye Kentsel Tesis Yönetimi Başkanı Suat Sandalcı, “Siteleri, konutları, ortak yaşam alanlarını mevzuatlar yönetir. Kişiler ancak hizmet sağlarlar. Bu sitede almış olduğumuz bilgilere göre ise kat malikleri burada bir usulsüzlük olduğunu düşünerek mahkemeye gitmiş ve siteye kayyum atanmış. Atanan kayyumun ise kanunlara göre 6 ay görev süresi vardır. Fakat 9 aydır genel kurul yapılmıyor. Bizim önerimiz şudur ki; bir an önce kayyum yönetiminin genel kurulu toplasın. Bunun dışında ise kat malikleri bütçe konusunda büyük bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Mesela atanan kayyumun 10 - 15 bin TL gibi bir para istediğini ve bunun hakim tarafından karara bağlandığını söylüyorlar. Dolayısıyla 6 ayında geçtiği bu süreçte birçok usulsüzlük gerçekleştiği söylenmektedir" dedi.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8