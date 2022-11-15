Esenyurt’ta lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı

Esenyurt’ta bir lokantanın bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Binanın dış cephesinde yer alan bacanın alevler içinde kalması paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Esenyurt Bahçe Yolu Caddesi’ndeki bir lokantanın bacasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın altında yer alan bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın dış cephesinde yer alan bacayı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.