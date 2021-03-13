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Esenyurt’ta korkutan iş yeri yangını
Esenyurt’ta kozmetik eşyalar üzerine satış yapan bir iş yerinde kapalıyken çıkan yangın korkuttu.
Asayiş 13.03.2021, 16:57
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Esenyurt’ta kozmetik eşyalar üzerine satış yapan bir iş yerinde kapalıyken çıkan yangın korkuttu.Olay, Gökevler Mahallesi 2330 sokak’ta saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Kozmetik ürün satan ve kapalı olan iş yerinin 2’nci katında çıkan dumanlar üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemeden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.