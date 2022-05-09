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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 konut kredisi sağlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Araştırmalar, 1 milyondan fazla Suriyelinin geri dönüş için gönüllü olduğunu gösteriyor. Suriye’de 200 bin konut inşa edeceğiz. 13 bölgede okul ve hastanesiyle bölgeler oluşturulacak.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ’ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaların Türkiye’nin en az kayıpla geride bırakması elbette birilerinde rahatsızlığa yol açıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. 1. ve 2. elleri kapsıyor. İnşaat sektörü, Mayıs itibariyle yüzde 40’ı tam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz.”
Esenyurt’ta korkutan gecekondu yangını
Esenyurt’ta yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı gecekonduda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında gecekondu küle döndü.
Asayiş 09.05.2022, 19:52
Esenyurt’ta yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı gecekonduda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında gecekondu küle döndü.
Yangın, Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1555. Sokak’ta saat 19.15’te çıktı. Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı gecekonduda çıkan yangının henüz sebebi bilinmezken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması doğrultusunda yangın söndürülürken, gecekondu ise küle döndü.