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MSB: "Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
Esenyurt’ta korkutan çatı yangını
Esenyurt İnönü Mahallesi’nde, bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alevlere teslim olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Asayiş 20.01.2022, 15:05
Esenyurt İnönü Mahallesi’nde, bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alevlere teslim olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.