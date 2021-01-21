Esenyurt’ta korku dolu anlar

Esenyurt’ta iki çocuğunu bıçakla rehin alan şahıs, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Bıçak dayadığı çocuğunu cama getirerek öldürmekle tehdit eden adam, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Çınar mahallesi 1444 sokakta yaşandı. Ailevi sorunları olduğu öğrenilen F.Y., 13-14 yaşlarındaki iki çocuğunu bıçakla rehin aldı. Çocukları ve kendisini öldüreceğini, evi yakacağını söyleyen adam, mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabası yeterli olmayınca müzakereci polisler ve özel harekat ekipleri de sokağa geldi. Saatler süren ikna çabaları sonuç vermeyince özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Çocuklar polis ekipleri tarafından kurtarılırken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Evden ağlayarak çıkartılan çocuklar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan adam ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.