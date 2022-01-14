Esenyurt’ta korku dolu anlar: Anne, baba ve çocuk son anda kurtarıldı

Esenyurt’ta 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangında içeride mahsur kalan 3 kişilik aile çevreden geçen vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Büyük bir şok yaşayan anne uzun süre gözyaşı dökerken, dumandan etkilenen anne ile çocuğu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre İnönü Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın ikinci katında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde mahsur kalan anne, baba ve çocuklar yardım istedi. Çevreden geçen vatandaşların çocuğu camdan kurtardıkları, anne ve babayı ise kapıyı kırarak dışarı çıkardıkları öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen anne ve küçük çocuğu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Şok geçiren anne uzun süre gözyaşı döktü. Olayda kapıyı kırarak anne ve babayı kurtaran Mahmut Kırca isimli vatandaş, “Evdeydik ses duyduk ev yanıyor dediler. Gittik baktık adam içeride. Kapıyı kırdık. Çocuğu kurtardılar önce” dedi.