Esenyurt’ta kocasıyla tartışan kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Esenyurt’ta kocasıyla tartıştıktan sonra balkondan düşen kadın hayatını kaybetti. Olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu konusunda soruşturma başlatıldı.

Olay, 19.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi 474 Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, kocasıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Meral Ç., 4 katlı binanın 2’nci katındaki balkondan düşerek ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de sokak ortasında yaralı şekilde yatan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Balkondan düşen kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri kadının düştüğü balkonda ve evinde incelemelerde bulunurken konunun intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda araştırma başlatıldı.

Olayın yaşandığı sokakta yaşayan Recep Kelepçe, “Kadının bir tanesi balkona çıktı, aşağı atladı. Her şey on saniye içerisinde yaşandı. Sonra bir sürü polis ve ambulans geldi. Konuyu bilmiyoruz. Olay on dakika sürdü. Kimse sebebini bilmiyor. Olay öncesinde hiç ses soluk çıkmadı” dedi.