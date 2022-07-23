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Esenyurt’ta kız alıp verme yüzünden çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 gözaltı

Esenyurt’ta iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzenden çıkan ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Tarafların dün anlaşmazlık yüzünden tartıştığı bugün ise silahların çekildiği öğrenildi.

Asayiş 23.07.2022, 21:46
Esenyurt’ta kız alıp verme yüzünden çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 gözaltı

Esenyurt’ta iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzenden çıkan ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Tarafların dün anlaşmazlık yüzünden tartıştığı bugün ise silahların çekildiği öğrenildi.

Esenyurt Örnek Mahallesi 1462 Sokak içerisinde saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda, iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler çevrede önlem alıp olaya karışanları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yaşanan olayın detayları belli oldu.

Dün tartışmışlar, bugün kurşun yağdırdılar

İki aile üyelerinin dün kız alıp verme meselesi yüzünden aralarındaki anlaşmazlık yaşanmış, bugün ise Metin E. ve Selçuk E. isimli şahısların tekrar gelerek R.O. ve M.O.’ya tabanca ile ateş edip vurdukları öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan polis ekiplerinin Metin E. ve Selçuk E.’yi gözaltına aldıkları öğrenildi.

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