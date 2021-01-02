Esenyurt’ta kısıtlama günü bıçaklı yaralama: 2 yaralı

Esenyurt’ta kısıtlama günü sokak ortasında yabancı uyruklu 18 yaşından küçük 2 genç tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı. Yaralılar hastane kaldırıldı.

Olay, Fatih Mahallesi 885’nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre yaşları 14 ve 15 olan 2 genç kısıtlama günü sokakta yürüdüğü esnada kendilerine sataşan kişilerle arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavga dönüşürken, şüphelilerden birisi gençlerden birini bacağından diğerini ise, karın bölgesinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Olay yerine ihbar üzerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi geldi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlatırken yaralı gençler 2 ayrı ambulans ile Bağcılar’da bulunan bir hastaneye kaldırıldı.