Esenyurt’ta kaza sonrası keserli kavga kamerada

Esenyurt’ta maddi hasarlı kaza sonrası kavga eden yabancı uyruklu şahıs, tartıştığı kişiye keserle saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, tarafları güçlükle ayırırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde yabancı uyruklu bir şahsın kontrolündeki panelvan minibüs ile hafif ticari araç arasında maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma yaşanırken yabancı uyruklu şahıs, eline keser alarak tartıştığı kişiye saldırdı. Diğer taraf ise sinirlenerek panelvana vururken bir süre sonra şahıs, öteki eline de kalas alarak tartıştığı kişinin üstüne yürüdü. Çevredeki vatandaşlar şahısları güçlükle ayırırken kavga, tarafların olay yerinden ayrılması ile son buldu. Yaşanan o anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.