Son Dakika
Esenyurt’ta kayganlaşan yolda kayan minibüs kamyonete çarptı
Esenyurt’ta yoğun kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförünün çarptığı kamyonet takla attı.
Asayiş 19.03.2022, 14:04
Esenyurt’ta yoğun kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförünün çarptığı kamyonet takla attı.
Olay, saat 12.40 sıralarında TEM otoyolu Esenyurt bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yoğun kar yağışından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden 34E DR 257 plakalı minibüs şoförü, Doğan Araslı bulvarına bağlanmaya çalışan 34 DF 2258 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet takla attı. Kazada yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi.