Esenyurt’ta kağıt fabrikasındaki yangın söndürüldü: Mahsur kalan işçi aranıyor

Esenyurt’ta 2 katlı kağıt fabrikasında çıkan yangın büyüyerek bitişiğinde bulunan diğer 1 fabrikaya sıçradı. Alevlerin yükseldiği fabrikadaki yangın kontrol altına alınırken içeride mahsur kalan 1 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 23.45 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan diğer 1 fabrikaya sıçradı. Alev alev yanan fabrikadaki dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrika ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen vatandaşları ambulansa alarak ilk müdahaleleri gerçekleştirdi.

Mahsur kalan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Fabrikadaki yangında yoğun duman nedeniyle 1 işçinin içeride mahsur kaldığı bilgisine ulaşıldı. Aile yakınları fabrika önüne gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Fabrikadaki duvarlar kırıldı, arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı

6 bin 550 metrekarelik fabrikadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları gerçekleştirilen fabrikadaki duvarlar kepçe yardımıyla kırılarak içeride mahsur kalan 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları başladı. Ekiplerin fabrikada mahsur kalan şahsı arama çalışmaları sürerken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.