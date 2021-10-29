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Esenyurt’ta kağıt fabrikasındaki yangın söndürüldü, 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Esenyurt’ta 2 katlı kağıt fabrikasında çıkan yangın büyüyerek bitişiğinde bulunan diğer 1 fabrikaya sıçradı. Alevlerin yükseldiği fabrikadaki yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken içeride mahsur kalan 23 yaşındaki genç işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Asayiş 29.10.2021, 05:04
Esenyurt’ta kağıt fabrikasındaki yangın söndürüldü, 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Esenyurt’ta 2 katlı kağıt fabrikasında çıkan yangın büyüyerek bitişiğinde bulunan diğer 1 fabrikaya sıçradı. Alevlerin yükseldiği fabrikadaki yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken içeride mahsur kalan 23 yaşındaki genç işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan diğer 1 fabrikaya sıçradı. Alev alev yanan fabrikadaki dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrika ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen vatandaşları ambulansa alarak ilk müdahaleleri gerçekleştirdi.

Mahsur kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Fabrikadaki yangında yoğun duman nedeniyle Enes Burak(23) isimli işçinin içeride mahsur kaldığı bilgisine ulaşıldı. Aile yakınları fabrika önüne gelerek gözyaşlarına boğuldu.

6 bin 550 metrekarelik fabrikadaki yangın 3 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları gerçekleştirilen fabrikadaki duvarlar kepçe yardımıyla kırılarak içeride mahsur kalan 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları başladı. Ekipler 4 saatlik çalışmanın ardından fabrikada mahsur kalan Enes Burak’ın cansız bedenine ulaştı. Enes T’nin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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