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Esenyurt’ta izinsiz kesilen ağaç ortalığı savaş alanına çevirdi

ESENYURTTA BİR BİNANIN DIŞ CEPHE ONARIMI SIRASINDA İZİNSİZ KESİLEN BİR AĞAÇ YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI. VATANDAŞLARLA BİNADA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN BİRBİRİNE GİRDİĞİ OLAYDA TEKME VE YUMRUKLAR KONUŞTU. O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Asayiş 11.11.2020, 09:14
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Esenyurt’ta izinsiz kesilen ağaç ortalığı savaş alanına çevirdi

Esenyurtta bir binanın dış cephe onarımı sırasında izinsiz kesilen bir ağaç yüzünden kavga çıktı. Vatandaşlarla binada çalışan işçilerin birbirine girdiği olayda tekme ve yumruklar konuştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün 17:00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi 259. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir binada dış cephe onarımı yapan işçiler, çalışmalarına engel olduğu gerekçesi ile bir ağacı kesip, yol kenarına attı. Ağacın kesildiğini gören yan apartmandaki vatandaşlar küplere bindi. “Bize sorulmadan nasıl böyle bir şey yaparsınız?” diyen vatandaşlar işçilerle sözlü tartışmaya girdi. Apartman sakinlerinin sokağa inmesi üzerine sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Uçan tekmeler güvenlik kamerasında

Kavga sırasında ise uçan tekmeler, sopalar havada uçuştu. Arkadaşlarına saldırıldığını gören bir işçi, mahallelinin üstüne uçan tekmeyle saldırdı. Bir mahalleli ise yerden bulduğu tahtayı işçilerin kafasında kırdı. Yaşanan kavganın ardından polis ekipleri iki grubu da sakinleştirerek, olayı kontrol altına aldılar. İki tarafın birbirinden şikayetçi olması üzerine taraflar karakola götürüldü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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