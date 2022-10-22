Esenyurt’ta “hijyenik ayakkabı hırsızları” kamerada

Esenyurt’ta bir apartmana giren şüpheli şahıslardan biri ellerini girişteki dezefektan ile steril hale getirip ayakkabı hırsızlığı yaptı. Çaldıkları terliklerden birini giyerek kendi ayakkabılarını apartmana bırakan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe gece saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz iki şahıs ellerinde boş çanta ile binaya girdi. Şüphelilerden biri apartmanın girişindeki dezenfektan ile ellerini steril hale getirdikten sonra şahıslar dairelere doğru gitti. Kapıların önündeki dolapları açarak ayakkabıları çantasına dolduran hırsız, bulduğu terliği giyerek kendi ayakkabısını apartman girişindeki panoya bıraktı. İki şahıs apartmandan çıkarak kayıplara karışırken, sabah işe gitmek için ayakkabılarını dolaptan almak isteyen bina sakinleri hırsızlık olduğunu anlayınca büyük bir şok yaşadı. Yaşanan hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

“kendi ayakkabılarını da apartman kapısının önündeki panoya bırakıyor”

Yaşanan hırsızlık ile ilgili konuşan apartman yöneticisi Esra Kırca, "Gece 01.30 civarı apartmana iki kişi giriyorlar. Kapı önünde ayakkabı dolabımız var. Bir komşum beni arayarak, sabah işe giderken dolabın ağzının açık olduğu ve ayakkabılarının olmadığını söyledi. Ben de kapımdan kendi dolabıma baktım ve kendi o da açıktı. Benim oğlumun ayakkabılarını ve üst katlardaki dairelerin önünden ayakkabıları götürmüş. Hatta girerken içeriden terlik alıp kendi ayakkabılarını da apartman kapısının önündeki panoya bırakıyor. Hırsızlıktan önce de dezenfektan sıkıyor. Çok hijyenik, bizim ayakkabılarımız pis o yüzden herhalde dezenfekte ediyor. Başka birilerinin canı yanmasın. Şu anda şikayetçi olmadık ama olmak isteyen komşum var. Bende yönetici olarak ona yardımcı olacağım” dedi.

Hırsızlar güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde kimliği belirsiz iki şahsın gece saatinde çanta ile apartmana girdikleri, şüphelilerden birinin kapının girişindeki dezenfektan ile ellerini temizlediği ve hırsızlık sonrası ayakkabı dolu çanta ile apartmandan çıkmadan önce kendi ayakkabılarını girişteki panoya bıraktığı görüldü.