banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Cari işlemler dengesi açıklandı
Cari işlemler dengesi açıklandı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Esenyurt’ta gençlerin uçan tekmeli kavgası kamerada

Esenyurt’ta bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler olaya müdahale etmekte zorlanırken, bir kişi uçan tekmeyle düşürdüğü genci yerde tekmeledi. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 11.10.2021, 09:14 11.10.2021, 09:29
Esenyurt’ta gençlerin uçan tekmeli kavgası kamerada

Esenyurt’ta bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler olaya müdahale etmekte zorlanırken, bir kişi uçan tekmeyle düşürdüğü genci yerde tekmeledi. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Uzun süren kavgada uçan tekme ve yumruklarlar havada uçuşurken, bir kişi uçan tekmeyle düşürdüğü genci yerde tekmeledi. Çevredekiler kavgaya müdahale etmekte zorlanırken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1