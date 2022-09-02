Esenyurt’ta gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Esenyurt’ta gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir grup genç arasında para konusunda çıkan anlaşmazlık sonucunda tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık savaş alanına döndü. Kavga sırasında bir şahıs, yere düşürdüğü genci defalarca bıçakladı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye ambulans ve emniyet güçleri sevk edilirken bıçaklanarak yaralanan gence sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma yaparken yaşanan o dehşet verici anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dehşet verici anlar kamerada

Kavga sırasında yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahıslardan birinin yere düşürdüğü genci birden fazla darbe ile bıçakladığı, olay sonrası ambulans ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları görüldü.