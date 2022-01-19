banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Hamsinin fiyatı cep yakıyor
Hamsinin fiyatı cep yakıyor

Esenyurt’ta gece vakti apartmana girmeye çalışan 5 şüpheli, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

Esenyurt’ta gece saatlerinde 3 katlı bir binanın önüne gelen 5 şüpheli apartmana girmeye çalıştı. Bir süre binanın etrafında dolaşan şüpheliler, en son zile basıp kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 19.01.2022, 09:27
Esenyurt’ta gece vakti apartmana girmeye çalışan 5 şüpheli, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

Esenyurt’ta gece saatlerinde 3 katlı bir binanın önüne gelen 5 şüpheli apartmana girmeye çalıştı. Bir süre binanın etrafında dolaşan şüpheliler, en son zile basıp kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece saat 02:30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın önüne gelen 5 şüpheli, önce apartmanın etrafında dolaştı. Daha sonra içlerinden birisi binanın giriş kapısına gelerek, kapı otomatiğini açmaya çalıştı. Başarılı olamayan şüpheliler, en son binadaki zillere basarak kaçtı. Gece saatlerinde yaşanan o anlar ise bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Apartmanda yaşayanlar, polis ve savcılığa şikayette bulunarak dilekçe verdi.

Bina sakinlerinden Hatice Üstündağ, “Gece 02:30’da gelip bizim zile bastılar. Bizi rahatsız ettiler. 10 dakika sonra tekrar bastılar. 5 kişiydiler. Aşağı insek başımıza bir şey gelecek. Korkuyoruz. Yaşlı insanlarız” dedi.

Gece vaktinde şahısların zile basıp gittiklerini söyleyen Münire Kılıç, “Gece 02.30 sıralarında 5 kişi geldi. 2 kişi köşede diğer 2 kişi apartmanın orada, diğeri ise binanın köşesinde bekliyordu. Dolaşıp geldiler. Tekrar zillere bastılar. Birisi çıksa boğacak mı, eşya mı alacak, içeri mi girecekler bunu da bilemiyoruz” diye konuştu.

Evde çocuklarının olduğunu ve çok korktuklarını ifade eden İlknur Kılıç, “Bizim çocuklarımız var. Okula gidiyorlar. Sabah erken çıkıyoruz. Karanlıkta ne oldukları belli değil. Uyuşturucu satıcıları mı, hırsız mı, katil mi. Sonuçta her şey oluyor burada. Korkuyoruz biz bu durumdan. Ve böyle bir şey yaşanmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Gece saatlerinde 5 şüphelinin bina önüne geldikleri o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt Fatih Mahallesi’nde geçtiğimiz gece saatlerinde bina önüne gelen 5 şüphelinin binaya girmeye çalıştığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sokağa girip binanın önüne doğru geldiği, 2 kişinin bina önünde beklerken diğer şüphelilerin farklı yerlerde durdukları, daha sonra içlerinden birisinin bina kapısına gelerek otomatiği açmaya çalıştığı, başarılı olamayınca da zillere basarak kaçtıkları görüldü.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 21 42
3. Beşiktaş 22 35
4. Hatayspor 21 35
5. Başakşehir 20 34
6. Adana Demirspor 22 34
7. Fenerbahçe 21 33
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 22 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 21 27
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11