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Esenyurt’ta evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler
Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev sahipleri yangını gözyaşları içinde izledi.
Asayiş 06.05.2021, 11:44
Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev sahipleri yangını gözyaşları içinde izledi.
Yangın Yunus Emre Mahallesi Ceylan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında bina bulunanlar kendini dışarı attı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında bina bulunanlar kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına itfaiye merdiveniyle yukarı çıkarak müdahale etti. Görgü tanığı bir vatandaş ise yangında mahsur kalanın olmadığını ifade ederek, “Elektrik kontağı diyorlar ama bilmiyorum” dedi.
Gözyaşlarıyla izledilerEvlerinin çatısında çıkan yangını ev sahibi bir kadınla adam gözyaşlarıyla izledi. Yaralı ya da ölenin bulunmadığı yangında ağlayan ev sahiplerini komşuları teselli etti. Kesin çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacak.