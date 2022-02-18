Esenyurt’ta esnafın korkulu rüyası olan hırsız, yine motosiklet çaldı. Geçtiğimiz günlerde bir işletmede kurye olarak işe başlayıp 2. siparişinde motosikleti çalan şahıs, bu sefer de kurye arkadaşından denemek için aldığı motosikletle kayıplara karıştı. Kuryenin son siparişini götürdüğü o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşandı. İddialara göre daha önce de kurye olarak çalışmaya başladığı işletmede, 2. siparişini götürdükten sonra motosikleti çalarak kayıplara karışan Kağan Ç., yine motosiklet çaldı. Bir kebapçının siparişini götüren kurye, ışıklarda daha önceden tanışıklığı olan Kağan Ç. ile karşılaştı. Kuryeye, “Ben de bu motosikletten almayı düşünüyorum, bir kez binebilir miyim” diyen Kağan Ç., anahtarını aldığı motosikletle kayıplara karıştı. Arkada yemeklerin de bulunduğu motosikletin geri gelmeyeceğini fark eden kurye ise işletme sahibi Yücel Çemsit ile karakola giderek şikayetçi oldu. Kuryenin çalınan motosikletle son siparişine gittiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“Motosikletle birlikte yemeklerde çalındı”

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan Yücel Çimsit, “Geçtiğimiz gün saat 13.00 sıralarına bir kurye arkadaşımız yemek paketi götürmüş. Işıklarda Kağan Ç. isimli hırsız şahıs ile karşılaşmış. Tabi göz aşinalığı olduğu için çocukla sohbet etmeye başlamışlar. O sırada hırsız, bizim arkadaşımıza ‘Abi bende bu motordan alacağım, nasıl bir motor acaba” demiş. Arkadaşımızda aklına kötü bir şey gelmeyerek motoru vermiş. Tabi hırsız gidiş o gidiş, bir daha gelmemiş. Arkada yemekte varmış, onu da alarak kayıplara karışmış” dedi.

“Çaldıkları motosikletleri parçalatıyorlarmış”

Motosikleti çalanın sabıkalı olduğunu ifade eden Çimşit, “Tabi hırsızlık sonrasında karakola gittik ve hırsızı teşhis ettik. Zaten daha önceden de onlarca suç kaydı varmış. Hatta öğrendik ki bunların çalıştığı bir motorcu varmış. Çaldıkları motosikletleri oraya götürüp parçalayıp, satıyorlarmış. GPS’ten de baktık zaten. Tam o motorcuya geldikten sonra motosikletimiz kayboluyor. Biz motoru alalı daha bir ay oldu. Senetleri duruyor daha. Ben polislerden özellikle rica ediyorum, biz çok mağdur durumda kalıyoruz. Tek motorla ortada kaldık artık paketlerimizi yetiştiremiyoruz” diye konuştu.