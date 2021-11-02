banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok

Esenyurt’ta eşini bıçaklayan sanığın 12 yıl 6 ay hapsine hükmedildi

Esenyurt’ta kendisinden ayrılmak isteyen eşi Pakize İmer’i bıçaklayarak yaralayan ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanan Orhan İmer hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık İmer’in 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Müşteki Pakize İmer karar duruşmasına olay günü giydiği bıçak kesikleri olan kabanıyla katıldı. Duruşmanın bitmesinin ardından sanık yakınları müşteki İmer’e “Mutlu musun? Bu burada kalmayacak” dedi.

Asayiş 02.11.2021, 13:30
Esenyurt’ta eşini bıçaklayan sanığın 12 yıl 6 ay hapsine hükmedildi

Esenyurt’ta kendisinden ayrılmak isteyen eşi Pakize İmer’i bıçaklayarak yaralayan ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanan Orhan İmer hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık İmer’in 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Müşteki Pakize İmer karar duruşmasına olay günü giydiği bıçak kesikleri olan kabanıyla katıldı. Duruşmanın bitmesinin ardından sanık yakınları müşteki İmer’e “Mutlu musun? Bu burada kalmayacak” dedi.

Esenyurt’ta 22 Mart tarihinde Pakize İmer (33) ayrılmak istediği eşi Orhan İmer (33) tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın ardından hazırlanan iddianamede Orhan İmer’in ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sanık İmer ilk duruşmada yaptığı savunmasında öldürme amacının olmadığını söyleyerek “Eşimi seviyorum, özür diliyorum” demişti. Bugün 3. celsesi görülen davada karar açıklandı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Orhan İmer SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, müşteki Pakize İmer duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Son sözü sorulan sanık Orhan İmer “Ben eşime sesleniyorum. Vicdanı el veriyorsa adaletin verdiği cezaya razıyım” dedi.

“Bu burada kalmayacak”

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Orhan İmer’in ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan önce 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Cezada indirim uygulayan mahkeme, sanığın 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Duruşmanın bitmesinin ardından sanık yakınları müşteki Pakize İmer’e “Mutlu musun ? Bu burada kalmayacak” dedi.

“Bana 3-5 yıl yatarım çıkarım bana bir şey olmaz demişti”

Adliye önünde konuşan Pakize İmer karardan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek “Adalet yerini buldu. Bana 3-5 yıl yatarım çıkarım bana bir şey olmaz demişti ama 3-5 yıl yatmayacak. Adalete inandım ve güvendim ve bugün kazandım” dedi.

Müşteki İmer bıçak kesikleri olan kabanını hala giydiğini söyledi

Olay günü giydiği bıçak kesikleri olan kabanı hala giydiğini söyleyen müşteki İmer “Ben bunu hala giyiyorum. Bunu giydikçe ona olan öfkem aklımdan çıkmıyor. Ailesinin yaptığı konuşmayı da duydunuz. Ben bundan dolayı da korkuyorum. Ben bundan sonrası için de korkuyorum. Yarın ne olacak bilmiyorum. Sanığın ailesi beni tehdit etti kaç kez” şeklinde konuştu.

Öte yandan, müşteki kadın, sanık Orhan İmer’in kendisine cezaevinden gönderdiği mektubu da gösterdi. Mektupta sanığın “Aradan saatler değil seneler geçse, gözümden yaşlar değil kanlar gelse, uğruna dünyam değil canım gitse, seni sevmeye yeminim var” yazdığı görüldü.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6