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Esenyurt’ta erkek çocuğunu taciz eden şahıs tutuklandı

Esenyurt’ta 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 31.05.2022, 20:04
Esenyurt’ta erkek çocuğunu taciz eden şahıs tutuklandı

Esenyurt’ta 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt Süleymaniye Mahallesinde meydana gelen olayda, M.A.B. isimli şahıs 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırmış, polis ekipleri linç edilmek istenen tacizciyi Bulut Camisine götürerek korumaya çalışmıştı. Olayların yatışmasının ardından M.A.B. isimli tacizci emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan tacizci M.A.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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