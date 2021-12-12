Esenyurt’ta emlak ofisinde uyuşturucu partisi ölümle bitti

Esenyurt’ta bir emlak ofisinde iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan iki arkadaş hayatını etti.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Ş. (38) ile Turan K. hafta sonu eğlenmek için emlak ofisi olarak kullandıkları iş yerinin kepenklerini kapatarak alkol almaya başladı. Bir zaman sonra aşırı doz uyuşturucu hap aldıkları iddia edilen şahıslar, kendilerinden geçerek hayatlarını kaybetti. Hakan Ş. ve Turan K.’nın yanına gelmek için telefonla ulaşmaya çalışan arkadaşları ise telefona cevap veren olmayınca dükkana geldi. İki kişinin hareketsiz halde yattığını gören arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri şahısların olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölen kişilerin cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.