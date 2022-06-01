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Esenyurt’ta dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt’ta trafik magandası yürekleri ağza getirdi. Yoğun bir caddede dönüşü kaçıran şahıs, trafiğe aldırmadan aracını geri geri sürdü. Metrelerce bu şekilde devam eden araç, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 01.06.2022, 10:35
Esenyurt’ta dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt’ta trafik magandası yürekleri ağza getirdi. Yoğun bir caddede dönüşü kaçıran şahıs, trafiğe aldırmadan aracını geri geri sürdü. Metrelerce bu şekilde devam eden araç, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, döneceği yeri kaçıran sürücü, metrelerce ileriden dönmek yerine insanların canını hiçe saydı. Yanından akan trafiğe aldırmayan sürücü, aracını geri geri onlarca metre götürdü. Vatandaşların "Nereye kadar bu şekilde gideceksin" diyerek tepki gösterdiği şahsın o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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