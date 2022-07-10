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Başkan Bozkurt’tan su baskını açıklaması, “ Aileler evlerinden tahliye edildi, bir sorunla karşılaşmadık”
Esenyurt Pınar mahallesinde sağanak yağış nedeniyle taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı. İlk belirlemeye göre mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.
Esenyurt’ta dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Esenyurt’ta şiddetli yağış sonrası taşan dere nedeniyle ev, iş yeri ve bir camiyi su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken ekiplerin çalışması devam ediyor.
Asayiş 10.07.2022, 04:18
Esenyurt’ta şiddetli yağış sonrası taşan dere nedeniyle ev, iş yeri ve bir camiyi su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken ekiplerin çalışması devam ediyor.
Yetkililer tarafından yapılan uyarıların ardından Pınar Mahallesi’nde gece saatlerinde bir çok iş yeri ve evi su bastı. Baskınla birlikte sokaklar adeta göle döndü. İtfaiye ve Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden mahsur kalan 2 ailenin çıkarıldığı öğrenildi. Ekipler baskının ardından gece boyunca bodrum katlarda su baskını yaşanan evlerde arama çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerin çalışması devam ederken aynı bölgede 2020 yılında da sel felaketi yaşanmıştı.