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Esenyurt’ta dere taştı, boşaltılan evleri yine su bastı
Esenyurt’ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Yollar göle dönerken, daha önce yaşanan sel felaketinde boşaltılan evleri yeniden su bastı.
Asayiş 25.08.2022, 10:35
Esenyurt’ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Yollar göle dönerken, daha önce yaşanan sel felaketinde boşaltılan evleri yeniden su bastı.
Esenyurt’ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi’nde yollar göle döndü. Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde boşaltılan evlerin bodrum katları yine suyla doldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.
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